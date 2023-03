Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mandó a madurar y gobernar al Presidente Boric, luego de que este comentara sus polémicos dichos. "Si hubo violaciones a los DD.HH. fue porque Carabineros no tenían cómo defenderse", dijo la autoridad comunal, apelando al contexto del estallido social.

Boric respondió en Twitter: "Las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DDHH".

Y luego vino la réplica de Matthei. "Presidente lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted, que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defiendan a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes. Con respeto, madure y gobierne, necesitamos lo mejor de usted", escribió.

La respuesta de Vallejo

Consultada por el tema, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo este miércoles que "yo llamaría a la alcaldesa a la mesura, llamaría a la alcaldesa a respetar la institución presidencial y a no infantilizar la defensa de los derechos humanos".

"Estas no se pueden relativizar, no se pueden justificar, en el contexto que sea y en el país que sea. Y así lo ha señalado nuestro Presidente el día uno. No disminuyamos el estándar democrático que hemos fijado como país por sacar réditos políticos en un contexto electoral o utilizar la discusión de la seguridad y la necesidad que tenemos de enfrentar este problema en el país para relativizar el respaldo a los derechos humanos", agregó.