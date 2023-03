Comparte

Uno de los futuros rivales de Colo-Colo en la Copa Libertadores no lo pasa bien. Se trata de Boca Jrs, quienes han conseguido solo 11 puntos en ocho partidos en el inicio de la liga argentina.

Debido a esto, la dirigencia Xeneize decidió frenar el ciclo de Hugo Ibarra, desvinculándolo de su puesto de entrenador.

"Hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúe, no tengo mucho más que decir. En este momento el cuerpo técnico de la Reserva se va a hacer cargo de la Primera y esperemos que sea por unos pocos días. No es fácil, pero ya estamos trabajando para traer un nuevo cuerpo técnico", indicó Mauricio Chicho Serna en conferencia de prensa tras la Comisión Fútbol donde participó el DT

Uno de los principales nombre que irrumpe como posibilidad para sustituir a Ibarra es el de Gerardo Martino, quien se encuentra sin club luego de su salida por la selección mexicana.