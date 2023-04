Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la aprobación de la prórroga del Estado de Excepción en la región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

Al respecto, la autoridad, aseguró que "a finales del mes de febrero y en las primeras semanas de marzo, tuvimos un período muy complejo, que recrudecieron acciones de violencia y atentados bastante graves, sin embargo, en las últimas dos semanas se ha recuperado un mayor control y un clima en que se vuelve a los indicadores que teníamos previo a esta etapa".

Según explicó, esto consiste en algo "muy positivo y muy importante, pero en ningún caso suficiente para dar por levantado el Estado de Excepción, por eso el Gobierno ha concurrido a solicitar su renovación, cosa que se ha respaldado en ambas Cámaras con votaciones muy amplias, muy mayoritarias y transversales de todos los sectores, lo cual se agradece al Parlamento".

La autoridad también se refirió al "Plan calle sin violencia", afirmando que "estaba en preparación desde el verano y el Presidente (Gabriel Boric) solicitó que se acelerara y se adelantara su ejecución. (…) En definitiva, lo que gatilló esto fue el asesinato del cabo (Daniel) Palma, pero fueron las tres semanas que vivimos con tres funcionarios policiales asesinados".

"En virtud de eso, se ha hecho un trabajo muy intenso en los últimos días para adelantar lo que estaba planificado, pero el punto de partida va a ser el que estaba previsto, que es la comuna de Santiago, que muy próximamente, en estos días, van a ver que vamos a iniciar el despliegue en esa comuna", añadió.

"El resto de las comunas no ha sido todavía informada. Toda la información que circula al respecto se refiere a rumores o suposiciones, en algunos casos los indicadores son bastante evidentes, que en ciertas comunas debieran estar, pero son solo elucubraciones y queremos decir: no se va a dar ninguna información al respecto hasta no haber hablado uno por uno con los alcaldes implicados", puntualizó.

Bajo este contexto, explicó que "el plan implica un trabajo muy intensivo y reforzado en este grupo de comunas, pero además va a haber un grupo más amplio de comunas donde se va a hacer un refuerzo de actividades preventivas y va a haber un grupo más amplio aún en que se va a reforzar algún tipo de inversiones en tema de seguridad".

"Entonces, las que no estén incluidas en este grupo, no es que van a estar fuera de todo el énfasis adicional que se está haciendo en esta etapa producto de la urgencia aún mayor de la que ya tenía, que ha adquirido estas temáticas de seguridad", dijo.

Los cuatro elementos de la intervención

La titular de Interior aclaró que la intervención en las 30 comunas contempla 4 elementos fundamentales.

"Tiene uno muy importante de persecución penal, para que tengamos mejores resultados en esas comunas en perseguir los delitos más violentos y, especialmente, los homicidios. Y para eso, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones van a tener refuerzos, con fiscales de dedicación exclusiva y con equipos especializados en temas de investigación de este tipo de delitos", señaló.

"Segundo, presencia policial, que se va a traducir en rondas de patrullaje, fiscalización de armamento, operativos y puntos de control para identificar personas que están con compromiso delictual o que tienen órdenes pendientes o armas que están siendo usadas por las bandas", sostuvo.

En tercer lugar, aseguró que habrá "fiscalización, donde vamos a pedir mucho protagonismo de los municipios para fiscalizar locales conflictivos, por ejemplo, de venta de alcohol; fiscalizar actividades como son las casas que tienen arriendos abusivos o que están tomadas; fiscalizar actividades que son conflictivas o que puede haber conflicto en su entorno, como son por ejemplo los comercios irregulares o comercios ambulantes".

En cuarto lugar, la ministra aseguró que habrá "una dimensión preventiva y de mejoramiento de espacios públicos, donde va a haber refuerzo, por ejemplo, de luminarias, cámaras de seguridad, mejoramiento de espacios públicos, trabajo social con las comunidades".