Dimes y diretes a través de redes sociales se registró durante la jornada de esta mañana miércoles entre el excandidato presidencial, José Antonio Kast y diversos personeros de Chile Vamos, más precisamente de Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Esta polémica comenzó cuando a través de su cuenta de Twitter, el representante del Partido Republicano realizó una encuesta respecto a la administración de los fondos de pensiones en nuestro país.

En concreto, el tuit señala: “¿Están de acuerdo con la propuesta de Chilevamos de que los ahorros de los chilenos sean administrados por el Estado?”

Luego de esa consulta abierta realizada por Kast, el presidente de RN, Francisco Chahuán, grabó un registro replicando esta encuesta, señalando que el conglomerado “es contrario a cualquier monopolio estatal que administre los fondos de pensiones de los trabajadores”.

“Los fondos previsionales le pertenecen a los trabajadores chilenos, son heredables, y son ellos los que tendrá que dilucidar si los administra una entidad pública o privada”, agregó.

Asimismo, subrayó que “hacemos el llamado a José Antonio Kast a terminar con el oportunismo político permanente y en base a fake news a hacer política. Llamo a José Antonio Kast a ser serio“.

No, no creemos en un monopolio estatal para administrar los fondos de pensiones. Creemos que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, son heredables y tienen derecho a elegir quienes se los administran, ya sea una entidad pública o privada. Llamamos a… pic.twitter.com/9cAHzOOeKh

A este cruce de declaraciones se sumó el diputado Diego Schalper (RN) quien señaló que el exdiputado es “mala leche” y agregó que “es como que yo dijera que quieres eliminar el Ministerio de la Mujer (…) no todo es cálculo electoral. Además tú eres político”.

Que mala leche: sabes que @chahuan no piensa eso https://t.co/3dm9M8NFRv ). Sabes que fue candidato RN quien lideró #ConMiPlataNo . Es como que yo dijera que quieres eliminar el Ministerio de la Mujer (?) No todo es cálculo electoral. Además tu eres “político”. #BastaYa https://t.co/B3rNv0nC3K

Por su parte, el timonel de la UDI, Javier Macaya, tildó como una "mentira" lo expuesto por José Antonio Kast y aseguró que “esa propuesta no existe”.

Para la UDI es imprescindible que, en una reforma a las pensiones se garantice la propiedad de los ahorros; y que los trabajadores puedan elegir quien administra SUS fondos. No vamos a respaldar una reforma que no asegure, al menos, esas dos condiciones.

Bajo esa misma línea, María José Hoffman, calificó la encuesta de Kast como “una bajeza”.

“Una cosa es competir, otra el aprovechamiento político y el todo vale. Sabes que no existe tal propuesta (…) es tan falso como que estás en contra de las mujeres. No le des la razón a quienes te acusan de ser el rey de las fake news".

