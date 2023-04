Comparte

Este jueves el Diputado Diego Schalper conversó en La Mañana de Agricultura sobre la interpelación que se aprobó en la Cámara de Diputados contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

"La concurrencia de la ministra a la Comisión de Seguridad es de un 3%, no va a nadie del Gobierno. Eso para nosotros es una cosa inédita, lo normal es que el colegislador asista. ¿Sabe usted cuantos proyectos de ley tiene el Ministerio del Interior en la Comisión?, ninguno", señaló.

"Ahí uno se empieza a dar cuenta que el Gobierno está con un problema y que lo necesitamos es que la ministra tome decisiones de cara al país. En materia migratoria, ¿se la van a jugar o no por combatir la inmigración ilegal?", cuestionó el diputado.

"En lo que respecta a la protección a la policía, ¿van a fortalecer la protección o la van a relativizar con las Reglas del uso de la Fuerza?. Así es con los 12 puntos que hemos planteado" agregó.

"Otro tema que quizá parece muy menor, pero en los fondos de prevención del delito han privilegiado casi en su totalidad a municipales del oficialismo. Así hay una serie de otras preguntas que queremos hacer y la herramienta es muy simple, que la ministra Tohá se tenga que tomar posición frente al país por si se la va a jugar por las víctimas o va a seguir con el freno de mano anclado en las posturas añejas del Frente Amplio y el Partido Comunista", sentenció.

Por otro lado al referirse a las acusaciones de que esta iniciativa obedece a un contexto electoral y a una jugada política, declaró que "Chile Vamos a diferencia de otras fuerzas no actúa a través de tweets, actúa a través de herramientas políticas. No hacemos discursos grandilocuentes, no es nuestro estilo. Nuestro estilo es presentar proyectos de ley, como Naín-Retamal".

"Lo que nos interesa no es la polémica, sino la solución de los problemas, aquí lo que hemos hecho es usar una herramienta que nos confiere la Constitución para producir un hecho político, que es que la ministra tenga que tomar definiciones", añadió.

El diputado además se refirió al impacto real que esta interpelación tendría para la ciudadanía, asegurando que "le va a servir a la ciudadanía en la medida en que hemos logrado poner de manifiesto el compromiso o no compromiso de las fuerzas de Gobierno con la agenda de seguridad".

"Esta interpelación lo que busca es que la ministra Tohá va a tener que tomar posición y los chilenos vana poder formarse una opinión a partir de esa posición. Los chilenos necesitamos claridad en que el Gobierno del Presidente Boric no puede decir un día que va a perseguir a los delincuentes como perro y al día siguiente presentar las reglas del uso de la fuerza", criticó.

"Una ministra del Interior que va a tener que tomar postura y que va a tener que quedar mal con el Frente Amplio y el Partido Comunista es una buena noticia para Chile. De esa manera vamos a poder impulsar la agenda de seguridad que necesitamos", cerró.