El Servicio Electoral de Chile (Servel) confirmó este viernes que abrió una investigación por la candidatura de Karla Añes del Partido de la Gente (PDG), quien fue condenada por tráfico de drogas.

Al respecto, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, aclaró que "yo nunca he dicho que ella fue rehabilitada por el Senado. Yo ayer (jueves) solamente expliqué que la persona había sido inhabilitada, había perdido su ciudadanía y la había recuperado por el envío normal que hace el Registro Civil de las recuperaciones de ciudadanía".

"Efectivamente, el Servel ha dispuesto una investigación porque esta condena fue calificada como general en nuestros registros, por eso que al recibir del Registro Civil se volvió a habilitar y no como de drogas, en cuyo caso no solo se necesita lo del Registro Civil -que tiene que llegar también- que es el término de la condena y su recuperación de ciudadanía, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado", señaló Tagle.

Bajo esa línea, dijo que aquella rehabilitación "obviamente no nos ha llegado y que el Senado no ha tomado, porque además esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición. El Senado no rehabilita automáticamente, lo hace contra solicitud".

Asimismo, mencionó que existe un segundo control que es propio del candidato. "Por mandato de la Ley de Votaciones y Escrutinios, todo candidato tiene que llenar una declaración jurada ante notario y en esa declaración declara bajo juramente cumplir con los requisitos constitucionales y legales".

Además, "no estar afecto a inhabilidades establecidas en la Constitución Política para postular a cargos de consejeros constitucionales, en este caso, por la circunscripción respectiva".

"Ella (Añes) firmó esta declaración ante notario y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe, ya que no correspondía que la firmara dado su situación. Así que, ahí tomaremos las medias respectivas después de la elección", indicó el presidente del organismo.

Por otro lado, explicó que "la eventual elección de esta persona, por supuesto, como cualquiera otra, es reclamable a los tribunales electorales, en este caso, al Tribunal Calificador de Elecciones. Eso es una condición normal en toda elección".

Responsabilidades del Servel

Tagle sostuvo que "estamos investigando qué recibimos nosotros y si recibimos el delito de drogas, como efectivamente es, obviamente fue mal calificada y ahí sin duda tenemos un problema".

"Nosotros tenemos 272 mil electores que están inhabilitados, que no tienen derecho a sufragio y no lo tienen por condenas que hemos recibido a penas aflictivas de los Tribunales, y también por suspensiones del derecho a sufragio por motivos de acusación o de interdicción por demencia", agregó.

"Es una cantidad importante de personas que no pueden ser candidatos, etcétera. Este es un caso donde estamos investigando qué recibimos nosotros de los Tribunales y por qué quedó mal calificada. Esperemos a la investigación", complementó.

"En este momento nuestra prioridad es sacar adelante la elección bien correctamente para este domingo siguiente", cerró.