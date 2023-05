Comparte

La diputada por Atacama, Sofía Cid, comentó las elecciones del Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano fue el gran ganador, obteniendo 23 escaños en el nuevo órgano.

De hecho, en estos comicios entre la colectividad que lidera José Antonio Kast y el pacto chile Seguro, que integran Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, suman 34 consejeros constitucionales.

Tras las elecciones, la parlamentaria de RN manifestó que "en estas elecciones ganó Chile, ganamos los que amamos un Chile libre y seguro, nuestros signos patrios y tradiciones".

Asimismo, agregó que "es un comienzo, pero todavía queda un largo camino para garantizar el derecho preferente de educar a nuestros hijos, el derecho a libertad de culto y el derecho a la propiedad privada, la seguridad y controlar la crisis migratoria".

También recordó que el país ya enfrentó dos procesos eleccionarios para elegir a las personas que redacten una nueva Constitución.

"En la elección para la Convención Constitucional de 2021 en la región de Atacama participó cerca de un tercio del padrón habilitado, y la primera mayoría fue para candidatos octubristas radicales que validaron la violencia y que apoyaron el texto refundacional de la Convención con la plurinacionalidad y la eliminación de libertades muy valoradas por los chilenos", señaló.

Sin embargo, en estos comicios la región a la que representa "participó el 84% y el resultado es diametralmente opuesto y el octubrismo encabezado por el Partido Comunista no logró un sólo representante. Hay un mundo de diferencia porque en esta elección votaron muchas más personas", analizó.

Sofía Cid cuestionó mecanismo de paridad

Respecto de la contienda regional, la diputada Cid cuestionó que Ricardo Núñez no llegara al Consejo Constitucional, "no porque comparta sus ideas, sino que porque acá operó la paridad en realidad más cruda: Meter mano en la urna de manera que el candidato más votado no es el que finalmente gana".

"Y no es verdad que la gente vota por la lista, sino que vota por la persona dentro de la lista. Esto no puede seguir ocurriendo, porque deslegitima aún más los procesos democráticos", opinó.

Finalmente, la parlamentaria hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric: "Espero que el Gobierno entienda de una vez por todas y se ponga a trabajar por las urgencias de los chilenos, que están aburridos de la delincuencia, de la crisis migratoria y de los problemas económicos".