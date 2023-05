Comparte



"Apabullado" dice que se siente Luis Silva, el candidato del Partido Republicano que se convirtió en el consejero constitucional más votado a nivel nacional, con más de 700 mil votos.

Pese a ello, recalcó en entrevista con "La Mañana de Agricultura" que debe tener una actitud de humildad, ya que "muchos de esos votos obedecen a razones complementarias al proceso constitucional, como son una crítica al gobierno del Presidente Boric, un desahogo frente a la crisis de la migración y la seguridad. Y después también a un escepticismo instalado al proceso constitucional, por eso ‘dándole su voto’ al partido que más reacio se ha mostrado a recorrer esta senda constitucional".

Consultado que piensa cuando lo tildan de extremo o ultraderecha, respondió que "el hecho de que me tilda de extrema no me gusta, pero no es una pelea que voy a dar".

"Simplemente queremos hacer un buen trabajo y que la ciudadanía decida quién le gusta más (…). Esa calificación responde a una cuestión bastante visual que simplemente ordena el espectro político, de acuerdo a ciertas coordenadas valóricas o respecto del tamaño del Estado. Pero cuando tú comparas las ideas no pueden tratarse como si fueran simétricas", agregó.

¿Qué tipo de Constitución quiere el Partido Republicano?

"Vamos a terminar con un borrador de Constitución no muy lejano de lo que tenemos de la Constitución que tenemos hoy", aseguró el abogado.

Dijo que esto se debe a las condicionantes, ya que "si tú comparas el texto de las 12 bases, que son como la Constitución de la Constitución, con la Constitución vigente te vas a dar cuenta que el texto es casi una copia fiel, salvo pequeñas diferencias".

Y tras las discusiones en el órgano, "al final del proceso vamos a tener una Constitución que desde la óptica de la izquierda es una Constitución de derecha y ahí vamos a ver qué tan auténtica que era la objeción que ellos siempre han invocado para cambiar la Constitución, que es la falta de legitimidad democrática".

"¿Cuál sería la Constitución que propondría Republicanos? Sería la Constitución que tenemos. Nosotros nunca hemos querido una nueva Constitución, nunca hemos pensado que el cambio constitucional sea lo que Chile necesita para superar lo que hoy día enfrenta. Si tú apuras al Partido Republicano te va a decir ‘conservemos lo que tenemos, aprovechemos la oportunidad de hacerle mejora, pero conservemos lo que tenemos'", dijo el profesor de Derecho.

"La discusión no es tan grave como se plantea, nosotros no vamos con un proyecto refundacional, como hizo la izquierda en el proceso que culminó el 4 de septiembre y que hace toda esta lógica se los vetos y los quórum mucho más crítica. Yo, honestamente, veo en este proceso que la dinámica va a llevar a que te resulte una Constitución bastante parecida a la que tenemos, en parte a que la bancada más importante siempre ha pensando que la Constitución que tenemos funciona y en parte porque las condicionantes del proceso nos van a llevar a eso", insistió.