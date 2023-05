Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes a los resultados que dejaron las elecciones de consejeros constitucionales.

"De las elecciones en democracia hay que mirar muy bien sus resultados, hay que leerlos y entender qué nos dicen las personas cuando votan", señaló.

"Es muy importante saber ganar y saber perder. Saber ganar en el sentido de hacer una lectura que no sea arrogante de los resultados y, saber perder en el sentido de no hacer el quite a las autocríticas que son necesarias y a los aprendizajes", advirtió la ministra.

"Las cosas se siguen moviendo, las elecciones pasan y lo que importa al final, el que triunfa realmente, es el que lee correctamente las elecciones, no al que le va bien a una vez", destacó.

En la misma línea, Tohá, expresó que "es un gran momento, porque venimos de varias experiencias de malas lecturas de las elecciones, venimos de malas experiencias en que hemos sacado conclusiones equivocadas".

En ese sentido la autoridad hizo un llamado a "que todos los sectores aquí, a los que les fue bien, más o menos o mal, hagamos las lecturas correctas pensando en lo que la gente está diciendo y no sólo en el cálculo chico de cómo salir al día siguiente".