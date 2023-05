Comparte

Pedro Gubernatti, reconocido militante del Partido de la Gente (PDG), renunció al partido político y, junto con ello, decidió marginarse del programa que lidera Franco Parisi, «Bad Boys».

En un comunicado, que publicó en Instagram, declaró que su renuncia es indeclinable y fue una decisión dolorosa.

“Todo es aprendizaje en la vida; haré nuevos programas y seguiré buscando siempre hacer todo de manera honesta, responsable y con mucha pasión“, escribió.

“Comenzaré un nuevo camino sin cargar culpas de un colectivo en donde siempre di lo mejor. Hoy seré independiente, podré hablar con libertad todos los temas que desee”, agregó.

Asimismo, expresó que “siempre dije que cuando se hicieran las cosas bien sería el primero en felicitar, aplaudir y colaborar. Sin embargo, y con el mismo ímpetu, alzaría la voz cuando se hicieran las cosas mal. Pues bien, así lo hice y me costó múltiples diferencias de opinión con muchas personas”.

Además, durante su participación en el programa «Sin Filtros» dijo que “después de analizar todas las decisiones que se han ido tomando y que ya se tomaron y que van a ir repercutiendo en el futuro, creo que no me representa lo que se viene, no me representa cómo se está desarrollando todo”.

“Por mis principios, por mis valores, por mis convicciones, que son un eje fundamental en mi vida hay cosas que no transo«, sostuvo.

💣 ¡Pedro Gubernatti sorprende en #Sinfiltrostv!

Anuncia su salida del @ChilePDGcl y su renuncia al programa Bad Boys. ¿Quieres saber sus razones? Revísalas en el siguiente video. @GUBERNATTI #sinfiltrostv pic.twitter.com/ZyOiwWSSgT — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) May 17, 2023

La respuesta de Parisi

En un nuevo capítulo de «Bad Boy», Franco Parisi se refirió a la renuncia de Gubenatti.

Según recogió La Cuarta, el líder del PDG dijo que «Pedro sigue siendo el que tiene la marca registrada de los Bad Boys, así que Pedrito… cuidado, que seguís siendo parte de los ‘Bad Boys‘. Cuando quiera vuelva, no hay problema, nosotros somos una familia».

«Todos de repente nos enojamos, pero también hay hablar que con la verdad”, expuso.

“Así perdemos a los grande cracks y a grandes amigos. Quién lo diría. Un minuto de silencio”, sentenció Parisi.