La mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente a la crisis que atraviesa el sector privado de la salud, mostrándose dispuesto a «escuchar alternativas» para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero enfatizó que no avalarán «perdonazo» a la Isapres.

Tras visitar a una familia beneficiaria de Copago cero en Cerro Navia, Región metropolitana, el Mandatario sostuvo que «estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que planeta el sector privado, en particular las Isapres para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema».

No obstante, hizo hincapié que «a lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado, independiente como el Poder Judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema».

Por lo tanto, reiteró que están «disponibles a escuchar nuevas alternativas a mejorar el proyecto de ley que ingresamos».

«Nos interesa, por sobre todo, asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado, que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley«, indicó que el jefe de Estado.

Pero fue muy claro también en enfatizar que «no podemos como Gobierno validar que se pretenda hacer ningún tipo de ‘perdonazo’ a las isapres«.

«Hace no muy poco tiempo decían que las isapres no se podían dar el lujo de incorporar a personas enfermas. Acá hay una responsabilidad que es importante que asuman. Como Gobierno asumimos la nuestra, que es la oportunidad y garantizar la salud de los chilenos», dijo el Presidente Boric.

Bajo ese contexto, recordó que «el superintendente de salud ya realizó la solicitud, y fue aprobada, para una extensión del plazo que otorgó la Corte Suprema de seis meses para el cumplimiento del fallo».

«Eso demuestra también la disposición del Gobierno y sus organismos para ser flexibles en este tema. Pero insisto las resoluciones del Poder Judicial se tiene que cumplir y no cuestionar«, concluyó el jefe de Estado.