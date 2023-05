Comparte

Tras su salida de Magallanes, Nicolás Núñez explicó su decisión de renunciar a Los Carabeleros, elenco donde logró el ascenso a primera división luego de 36 años y conquistó la Copa Chile 2022.

«Salir de un equipo en plena competencia puede ser visto como un fracaso. Pero siento que no es el caso. Y no lo digo solo por lo que logramos con Magallanes en este tiempo sino que por el compromiso que logramos como plantel, la unidad”, indicó el técnico chileno en conversación con Las Últimas Noticias.

El campeón de la Primera B 2022 con Magallanes contó que “El lunes fui a buscar mis cosas y aproveché de despedirme de los jugadores. Estaban todos, varios hablaron para decir que sentían mi partida. Un par de jugadores incluso lloró. Yo mismo me siento mal porque es Magallanes un club querible«.

Acerca de su salida, Núñez aseguró que «No me echaron. Incluso Cristián Ogalde (presidente), quien es mi amigo, me pidió que siguiera, pero siento que el equipo requería otro liderazgo. El mío se desgastó, los jugadores al final estaban pensando en cómo no decepcionarme más que salir del mal momento”.

Además, el DT hizo un meaculpa sobre los errores que tienen al Manojito de Claveles en la última posición de la tabla, con a penas 8 puntos en 13 partidos. «Esos títulos me hicieron pensar que con el funcionamiento del equipo bastaba para tener un pasar más tranquilo en Primera. Y obvio que no es así», sentenció.

“Ahora mismo diría que no. Siento que hay quemar etapas para dirigir a una selección adulta. Además, creo que si se produce en algún momento un cambio, hay que ir por Pellegrini”, afirmó al ser consultado sobre los rumores que lo candidateaban para la banca de la Roja.