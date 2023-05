Comparte

Como un «botadero de plata» calificó el plan piloto «Gas para Chile» el diputado Juan Antonio Coloma, perteneciente a la UDI.

«El Estado con estos $117 mil hubiese podido comprar a un distribuidor cinco balones de gas y regalarlos. Pero no, se gastó todo eso en poder vender uno. Es como para hacerse una idea», dijo en entrevista «La Mañana de Agricultura».

«Aquí lo que faltó fue una planificación mínima y básica», señaló. «Como decía el diputado Guillermo Ramírez ayer, aquí lo que nos faltó fue una planificación mínima de un Excel«.

En esa misma línea, apuntó que si hubiese habido un estudio «se hubieran dado cuenta que las cosas no pasan por una especie de varita mágica, las cosas pasan cuando hay gestión y trabajo».

Agregó que «siento que muchas veces este Gobierno cree que porque son ellos las cosas resultan y se han ido dando cuenta portazo a portazo, problema a problema, que ser gobierno es difícil, que hacer la gestión de las cosas cuesta».

Coloma también se refirió a las respuestas que dieron los ministros de Desarrollo Social, Energía y Hacienda, Giorgio Jackson, Diego Pardow, y Mario Marcel, respectivamente. Las calificó como «vergonzosas» que dijeran que «eran solo un plan piloto».

«Los 500 millones de pesos no eran de ellos, yo te aseguro que si los 500 millones de pesos hubieran sido de ellos, ellos no se hubieran embarcado en un plan piloto que no tenía sentido y no tenía estudios económicos básicos de fondo. Es bien fácil gastarse la plata cuando no es de uno», sostuvo.

Bajo este supuesto, también reveló que hay una línea ideológica que queda al descubierto. «Yo le pregunto a la gente después de haber visto la plata del gas, si quiere que el Estado meta mano a sus fondos de pensiones. Imagínese que ahora quieren terminar prácticamente con la salud privada o cuando empiecen ahora mismo por el tema del litio. ¿El Estado va a ser capaz? Si no es capaz de vende balones de gas al precio que cuestan, ni siquiera más barato», concluyó.