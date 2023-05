Comparte

Este martes, el diputado del PPD, Raúl Soto, abordó la salida del ahora exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, renuncia que estaría motivada por una denuncia de acoso sexual.

En conversación con «La Mañana de Agricultura», el parlamentario señaló que «nos preocupan las acusaciones, porque son graves de lado y lado». Además, enfatizó que «no se puede bajar el perfil» a una denuncia de acosos sexual.

«Pero evidentemente hay que respetar las normas del debido proceso, que es la presunción de inocencia, la posibilidad de defenderse», agregó.

Larraín desestimó las acusaciones y sostuvo que hay una cultura de la cancelación donde se desechan a las autoridades sin ninguna investigación previa.

Al respecto, el parlamentario del PPD indicó que «parece que se actuó, según las versiones del exsubsecretario, de manera no cumpliendo aquello» y que debe ser «despejado y aclarado» por el Ejecutivo. «Nosotros no conocíamos hasta ayer las razones de la renuncia. No había una explicación formal ni informal al respecto», dijo Soto.

«No conocíamos realmente lo que había pasado, lo único que sabíamos que había algunas razones de carácter personal y no laboral. Nosotros tenemos una buena opinión de la labor técnica que estaba realizando el exsubsecretario Larraín», manifestó el expresidente de la Cámara.

Junto a esto, dijo que «estaba muy bien involucrado en el proceso de negociación de la reforma previsional, demostrando no solamente capacidad técnica, sino política, flexibilidad y pragmatismo para poder avanzar en un acuerdo».

«Nos preocupa que hoy en día quede también un poco coja esa tramitación y que finalmente toda esta polémica termina afectando a unas de las reformas más emblemáticas del Gobierno y para la ciudadanía», complementó.

«La acusación es grave y no se puede bajar el perfil respecto a una acusación sexual. Pero al mismo tiempo hay que darle el beneficio de la duda, dejar que se defienda y se esclarezca y se alcance la verdad de los hechos», reiteró.

