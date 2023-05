Comparte

La comuna de la Florida, encabezada por alcalde Rodolfo Carter, entregará de manera gratuita este martes 200 mil cilindros de gas de 15 kilos al 80% de los vecinos más vulnerables.

En entrevista con «La Mañana de Agricultura», comparando su modelo con el programa «Gas a precio justo», calificó al Gobierno como ineptos, «porque no hay otra palabra para referirse a un gobierno tan incompetente y tan frívolo. Porque para subirse a la campaña presidencial prometieron gas para todos, a un precio más bajo».

«Este grupo de gobernantes tan incompetente, ellos creen que todo lo resuelve el Estado. Es verdad que en algunas áreas el Estado es el único que lo puede hacer, pero cuando el Estado compite con el sector privado y lo hace peor, cuando le sale ocho veces más que la unidad, no es el Estado el que lo tiene que hacer», dijo la autoridad comunal.

En este sentido, Carter abordó el tema de la sobreideologización que tocó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que «se está utilizando este tema para una sobreideologización brutal y para desfavorecer otras políticas públicas».

Si bien el jefe comunal dijo que no está en contra de que el Estado actúe, ya que puede hacer las cosas bien como el Metro, dio como ejemplo las listas de espera en la salud pública.

«En el gas se demuestra lo inepto que son, que incluso el ministro Marcel, que el jefe de las finanzas públicas, que todos tenemos por un hombre serio y competente, se permite justificarlo o tratar de maquillarlo. ¿Qué va a pasar con las pensiones manejadas por el Estado, por estos personajes? ¿Qué va a pasar con el litio? ¿Nos van a decir que después hubo un problema de diseño, que esto era solo un piloto? Es una vergüenza lo que ocurrió», señaló.

«En principio, no tengo nada contra que el Estado actúe donde pueda actuar, particularmente en salud, en educación, en áreas donde las empresas no tienen interés, ya sea porque no se llega por distancias geográfica, o donde hay niños o personas muy pobres, pero en el mundo real, entregarles el litio a este grupo de personas tan ideologizadas, en 10 años o 15 años más nos van a decir ‘disculpen, aprendimos ahora que este no era el camino’. Este gobierno es una gran disculpa permanente, terminen la chacota«, sentenció.