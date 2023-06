Comparte

Catalina Pérez (RD) anunció la suspensión de su participación como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

La decisión la tomó luego de que la bancada de la UDI anunciara una moción de censura contra la diputada. Esto a raíz de la polémica en torno al convenio firmado por el exseremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, con una fundación representada por su pareja, Daniel Andrade.

Pérez dijo este lunes que «estos días han sido días sumamente duros en que se me buscado endosar a mí una responsabilidad que yo no tengo, por actos que son de terceros y por los cuales yo creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad«.

«El daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir que se le infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político de cuidar, tenemos un Congreso Nacional que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones», agregó.

En esa línea, sostuvo que «no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones».

«Vamos a seguir trabajando firmemente para que este Congreso esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda. Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa, yo no tengo ningún problema en hacerlo, porque acá tenemos un objetivo mayor que es proteger al oficialismo, que es proteger nuestro proyecto político y proteger dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía», reiteró.