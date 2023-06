Comparte

Revolución Democrática (RD) presentó este martes un querella por el delito contra la probidad pública contra quienes resulten responsable por el caso de los convenios entre la Seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a militantes del partido.

El presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, dijo que con la acción judicial “nos interesa aclarar que cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática vinculado a esta fundación Democracia Viva -que no es parte de Revolución Democrática, sino que son militantes que armaron esta fundación-, no va a tener cabida en nuestro partido. Cualquier persona, caiga quien caiga”.

Latorre agregó que, a medida que han parecido antecedentes, «hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado de muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos».

En cuanto a si hay militantes involucrados en delitos , el senador señaló que «el mensaje es: esas personas no tienen cabida en nuestro proyecto político, porque transgreden uno de los principios base con los cuales nosotros fundamos este movimiento, primero. Y después, hace más de 10 años que es elevar estándares de probidad y transparencia”.