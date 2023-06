Comparte

El pasado domingo, Benjamín Lagos se transformó en el primer eliminado de «Gran Hermano», reality de CHV que inició hace poco más de una semana.

La situación se dio luego de que el Tiktoker se viera envuelto en medio de múltiples polémicas, por lo que el público votó por eliminarlo.

Bajo este contexto, Benjamín se sinceró sobre su salida, dando una explicación de por qué se transformó en el primer eliminado.

«Nuevamente recalco en que nada es 100 por ciento personal, ni lo muy bueno ni lo muy malo«, inició comentando el influencer.

Luego continuó: «Por lo mismo, las situaciones, lo hecho en el pasado, repercuten en las decisiones que tomamos en el día a día…«, repasó, previo a ser interrumpido por Fran García-Huidobro, quien le consultó si realizó algún mea culpa.

El mea culpa de Benjamín

Ante la consulta de Fran García-Huidobro, Benjamín replicó: «Tengo 22 años, vine tanto a la casa como al mundo a aprender, y el que no se haya equivocado nunca… que levante la mano».

Luego continuó: «Ser tan directo me juega muy en contra. Y he tratado de ir mejorándolo con el tiempo. La casa me dio la oportunidad para ir mejorándolo. Y si bien siento que mucho lo hice de manera positiva, también siento que mucho lo hice de manera negativa. Y jamás hubo la intención de dañar a alguien. Siempre tuve la intención de dar un apoyo más que dar una solución».

Finalmente repasó la polémica que protagonizó con Rubén, cuando discutieron sobre educación, oportunidades y sufrimiento de las personas, señalando que pudo manejarlo con más cuidado.

«Se vio más como un ataque directo, más que el objetivo de a lo que iba la conversación, porque partió siendo una conversación con Alessia», repasó.