Este lunes el presidente del Consejo Para la Transparencia, Francisco Leturia, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la polémica surgida en torno al caso Democracia Viva.

«Uno supone que quien está en un cargo público, que tiene responsabilidades, que tiene vínculos, que tiene parientes y novios. Debe tener un nivel de diligencia especial, de enterarse de ciertas cosas, hay cosas que uno sabe y que debe saber», señaló.

«El problema principal no es ese, el problema es que se le hayan pasado 400 o 500 millones de pesos a instituciones que no tenían la capacidad real para hacer el trabajo correctamente, que no tenían antecedentes«, sostuvo.

Lo anterior, a juicio de Leturia, genera «por el vínculo de las personas que estaban, un manto inevitable de dudas, sobre por qué se les asignó sin licitación y para qué iban esos dineros«, agregó.

«Me parece brutalmente descriteriado, es una situación de descriterio político. Además me parece un acto corrupto. Acá eventualmente puede ser un delito y montón de cosas más. Puede haber una especie de organización para favorecer este tipo de maniobras, un operativo más pensado», alertó.

«Si queremos generar confianza y transparencia tenemos que poner una línea divisoria mucho más clara entre los que están a un lado, que son los que dan la plata y controlan, y los que están al otro lado y que son los que reciben la plata para hacer un trabajo, que es público además», declaró Leturia.

«Deben ser controlados y fiscalizados en como ejecutaron esa plata, porque o sino hay que pedírselas de vuelta. Pero tener a ambos lados de las agencias a las mismas personas, recibiendo plata con relaciones un poquito incestuosas es una mala práctica aunque no sea ilegal todavía», sentenció.

«Hay mucha gente que ve al Estado como un botín, que piensa que es una piñata. Están muy contentos de que no hayan leyes de que inhabiliten a ciertas personas, que no hayan trabas, controles. Están contentos de que no haya transparencia en las fundaciones, de que la Contraloría no se pueda meter en las fundaciones», advirtió.