La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, cuestionó este viernes a Chile Vamos, señalando que si en un conglomerado no se conversa o coordina «no es una coalición».

«Una coalición que no conversa, que no se reúne y que no se coordina, no es una coalición«, aseveró la parlamentaria.

En ese sentido, Flores dijo que «lo que ha pasado con la acusación constitucional en contra del ministro de Educación habla de la descoordinación que existe y eso es realmente lamentable porque como oposición tenemos que estar coordinados para poder hacerle frente a los malos proyectos, a las malas ideas que ha presentado el Gobierno».

Por lo tanto, la diputada RN espera que «las directivas de los partidos políticos realmente entren en una fase de reflexión importante, desde temas que son tan poco relevantes como el nombre de nuestra coalición, hasta cuál va a ser realmente el apoyo de los mismos y cuáles son las fuerzas políticas o partidos políticos que tienen que pertenecer a la oposición».

«Creo que eso se tiene que meditar realmente con mucha profundidad y entender que si no estamos ordenados y coordinados, el daño que se genera no es a los partidos políticos, ni a los parlamentarios, sino que al país», concluyó.