Comparte

«Está eléctrico, sí. Está tóxico, también, Está muy polar, muy polarizante», dijo el ex vocero de Gobierno Jaime Bellolio (UDI) sobre el ambiente político, previo a la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre, recogiendo las palabras del Presidente Gabriel Boric y la expresidenta Michelle Bachelet.

«Estamos viviendo un presentismo en política, es decir, el plazo de la política es muy breve y cuando es muy breve, lo que más se fomenta es más bien el conflicto que la cooperación. Es como el que ganara hoy, gana todo, como si fuera una especie de ring de box», señaló en entrevista con «La Mañana en Agricultura».

En un régimen presidencialista, agregó, el Gobierno «tiene una responsabilidad primordial» en el ambiente político.

Por eso, «cuando el Presidente Boric dice que el tema está eléctrico y le da la mano a alguien le da la corriente, bueno, a la vez le diría que saque la mano del enchufe, porque la verdad es que varias declaraciones que se han hecho en este último tiempo no solo han sido zigzagueantes, sino que contribuido, lamentablemente, ha generar un clima de mucho más polarización en vez que encuentro».

«Varias declaraciones de él han contribuido a generar mayor polarización. Ejemplo: Cuando estando en una gira en Europa emplaza a la oposición a firmar un acuerdo que no se conocía y que no había sido discutido previamente. Luego, en esa misma gira dice que una parte de él quiere derrocar el capitalismo, cuando estaba buscando capitales extranjeros para que vinieran a Chile. Luego llega a Chile, emplaza a la UDI, luego a RN a través Onofre Jarpa, luego esta frase con respecto al suicidio de una persona tratándolo de cobarde. Han sido varias señales equívocas«, comentó.

En cuanto a la declaración que generó el Ejecutivo con respecto a los 50 años, Bellolio sostuvo que «yo no tengo objeción al texto, me parece que es un buen texto, pero eso debió ser la conclusión de varias semanas en ese mismo sentido, ese mismo tono. Y lamentablemente no ha sido así».

De hecho, dijo que el texto del Gobierno y el que hizo Chile Vamos «son súper parecidos», pero «creo que se podría haber hecho un esfuerzo mayor por generar las condiciones de tener un texto que nos uniera».

«Hoy no se puede justificar el Golpe»

Con respecto a quienes acusan que la derecha en negacionista, el exparlamentario señaló que el antes del 11 de septiembre de 1973, efectivamente, había una crisis total. «Sin embargo, que 50 años después hoy no puede justificar el Golpe, porque se sabe que después vinieron violaciones a los derechos humanos. Y eso no son separables».

«Me pasa que cuando hay un sector del PC y de las partes más de izquierda de la coalición que trata de emplazar a la derecha por negacionista, que básicamente porque no dicen lo mismo que nosotros, esa es una cuestión completamente inconducente porque obviamente que la respuesta ‘pero cómo ustedes pueden decir eso, al mismo tiempo que hacen vista gorda frente a las brutales violaciones a los derechos humanos que ocurren en países comunistas que ocurren hoy’, no hace 50 años. Eso es como si hubiera un doble estándar que no es aceptable en derechos humanos«, sentenció.