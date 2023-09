Comparte

«Me hubiese encantado aprobar», dijo el exconvencional constitucional Fuad Chahin (Demócratas) sobre el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Sin embargo, el ex presidente de la Democracia Cristiana fue uno de los que llamó a votar Rechazo.

«Este proyecto no era un mamarracho, no era una cosa que se hizo y que, en realidad, estaba lleno de cuestiones solo identitarias y que estaba mal hecho y que no iba a funcionar. Yo llegué a la convicción que aquí había un experimento neomarxista y que generaba las condiciones, desde el punto de vista de generar un conjunto de expectativas que no se iban a poder satisfacer, con un sistema político absolutamente débil, incoherente que no iba a dar gobernabilidad con una atomización y destrucción de nuestro Estado nacional, no solo en distintas naciones, sino que sistemas jurídicos distintos para los pueblo originarios», dijo en conversación con «La voz de la gente».

«En 5 ó 10 años vamos a estar en una dictadura»

En esa misma línea, con las propuestas de territorios autónomos, el exdiputado dijo que esto «iba a hacer de Chile un país totalmente ingobernable y con un conjunto de promesas de derechos que iba a ser incapaz de satisfacer, no solo por la ingobernabilidad, sino que, además, le pegábamos un tiro de gracia a un montón de actividades económicas».

Agregó que «sin certeza jurídica, con un país ingobernable, esto iba a generar, más temprano que tarde, que aquellas fuerzas que se dieran cuenta que no iban a llegar a gobernar realmente en un sistema con equilibrios de poder por la vía democrática, alcanzar el poder por la vía insurreccional».

De este modo, Chahin advirtió que «esto era pavimentar a una dictadura». Añadió que «esto en 5 ó 10 años íbamos a estar en una dictadura, una dictadura a lo mejor que llegue por la vía democrática, pero a partir de ahí es capaz de capturar los distintos poderes y hacerse del poder absoluto».

«Este proyecto de Constitución ponía en serio en riesgo nuestra democracia», sentenció.