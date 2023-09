Comparte

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, se refirió en La Mañana de Agricultura al tenso clima político que ha envuelto la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973.

«En el contexto más global de lo que fueron los quiebres democráticos en América del Sur, evidentemente que esto concita un interés internacional. La vía chilena del socialismo, obviamente que también concitó un interés internacional muy grande, esta idea de un segundo modelo. Tenemos que entender que la dimensión internacional, de esta conmemoración, que parece tan local, es un hecho de la causa», señaló.

«El ambiente político interno con el que enfrentamos la conmemoración está muy mal. Hay mucha polarización, mucho conflicto, la política de trincheras. Por su puesto que hay responsabilidades compartidas, el ambiente que rodea la conmemoración es muy malo y eso tóxico. Lo que debiéramos hacer como país es reflexionar, sobre la base de los aprendizajes del quiebre democrático, que fue muy brutal, en Chile y en muchos países de América del Sur y del mundo», agregó.

«Esta no es la polarización que existía el 73, o el 88 cuando fuimos al plebiscito, o la que existió en el estallido social. No es ese grado de dramatismo, de violencia, de quiebre, pero desgraciadamente, en la política parlamentaria, el ambiente en la Cámara de Diputados, nunca vi el nivel de agresividad, de insultos, de descalificaciones que uno ve todos los días sobretodo en la Cámara, me duele mucho porque yo fui 16 años parlamentario», criticó el abogado.

«Mi apelación entonces es a los parlamentarios, que es la cámara de representantes, una caja de resonancia del pueblo y la ciudadanía. Pero los políticos, los partidos, tienen que dar el ejemplo para tratar de introducir un clima que permita realmente reconocerse como partes de una misma nación», sentenció Walker.

«Las redes sociales tienen mucho impacto en esto de lo tóxico, el impacto de las fake news, es parte de esta agresividad, de este insulto permanente. Hay muchos elementos, pero quiero decir que la democracia en el mundo está amenazada por los populismos o nacionalismos, de derecha o de izquierda», alertó.

«El tema de este 11 de septiembre en Chile y en el mundo es defender la democracia, ese es el tema. Eso es una responsabilidad de todos, no de apuntar con el dedo al que está al frente, sino de preguntarse uno mismo ¿Qué estoy haciendo o no para fortalecer la democracia?», explicó el ex ministro.

«El Presidente de la República en Chile es líder de una coalición, es jefe de Gobierno, jefe de Estado, pero es símbolo de unidad de la Nación. Los Presidentes debieran ser conscientes de que ese es el rol más importante, especialmente en una fecha tan dramática», sostuvo Walker.

«Yo tengo mucho respeto por el Presidente de la República, por cualquier Presidente y también por el Presidente Gabriel Boric, el ha tenido un proceso de aprendizaje, porque otra cosa es con guitarra. No tengo tiempo para el cúmulo de errores que ha cometido, los dichos, habría mucho que decir, pero hay que apoyar al Presidente», destacó.

«El Presidente tiene que jugar un rol como símbolo de unidad de la nación. Es un Presidente que comete errores, que a lo mejor no ha dado con el tono y la música adecuados, pero yo siento respeto por este y por cualquier Presidente, esa debiese ser la actitud de todos», cerró.