El exsubsecretario del Interior entre 1984 y 1988, Alberto Cardemil, dice que ha visto muchos 11 de septiembre, pero no uno con el ambiente político actual.

«Todos los 11 había un recuerdo. Este es un hecho histórico tan duro, tan firme, que es imposible evadirlo, pero yo creo que aquí hay una regresión a la polarización. Yo nunca había visto un 11 con esta posición de enfrentamiento, de maniqueísmo, de divisiones entre buenos y malos, de un esfuerzo casi evidente por tratar de reescribir la historia al gusto de cada uno», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

En ese sentido, apuntó que «los expresidentes hicieron un esfuerzo por que este día fuera uno de reflexión, de análisis serio, introspectivo, callado. De entender por qué en la democracia chilena de la Constitución del ’25 llego a 1970, por qué se produce toda la situación de la Unidad Popular entre 1970 y 1973 y por qué se produce el pronunciamiento militar».

Agregó que antes se hacía «una reflexión de no caer nunca más en estos errores de polarización, de sobreideologización, de plantear utopías e la tierra, utopías políticas, demagogias políticas que son imposible de conseguir».

En cuanto a la declaración que firmaron los expresidentes con respecto a la conmemoración del 11 de septiembre, el exdiputado dijo que «me parece una declaración, que claro que tiene puntos que nadie los puede discutir, pero ahí tiene usted una declaración firmada y borrada con el codo. También se ejerce violencia con la palabra, con las declaraciones, con la división maniquea entre buenos y malos. También eso es violento. Y los hechos violentos de ayer, espero que no sigan hoy día, conducen a pensar que hacen mucho más que declaraciones. Hace falta actitudes, hace falta compromisos, hace falta posiciones, hace falta hechos más que palabras de todas las autoridades, empezando por el Presidente».

Para esta jornada y la ceremonia en La Moneda, el abogado señaló que «lo que he visto ha sido de nuevo confrontacional. Yo he ido al 11 a La Moneda, yo era diputado opositor, y eran actos serios, republicanos, reflexivos. Uno podría no gustarle la interpretación que daba lo uno o lo otro, pero entendía que el esfuerzo era unir al país en una superación de la situación de la reflexión de lo que pasó. Ahora eso, realmente, no lo veo. Por eso creo que no van a salir bien».