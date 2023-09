Comparte

El expresidente Sebastián Piñera se refirió al trabajo del Consejo Constitucional asegurando que la nueva Constitución no puede solo representar a «un sector de la ciudadanía» y que este además debe actuar «como un marco de unidad».

“Tiene que ser fruto de acuerdos amplios y sólidos que trasciendan las coyunturas del momento. No tenemos derecho a fallar«, declaró durante su intervención en el Diálogo para construir el futuro, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).

“¿Qué debe contener una buena Constitución? No es un programa de gobierno, no es una ley, no es un reglamento, no es una idea de fijar en la Constitución la forma en que grupo quiere que sea la sociedad”, declaró.

“Se requiere una Constitución que actúe como ese gran marco de unidad, estabilidad y proyección que todos queremos para nuestro país”, agregó.

En ese sentido, el ex Mandatario detalló que la nueva Constitución no debe volverse “una camisa de fuerzas, ni que represente a un sector de la ciudadanía”.