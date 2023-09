Comparte

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, conversó en La Mañana de Agricultura sobre los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien calificó el estallido social como «un golpe de estado no tradicional».

«Harto raras las declaraciones, por cuanto los errores no forzados de su gobierno, la actitud que se asumió ante esta explosión social, que fue errática y ambigua. No tiene que ver con lo que ver con lo que el ha señalado como un golpe ‘blanco'», señaló.

«Si bien a todos nos dolieron los actos violentos, la pérdida de construcciones patrimoniales y de construcciones de servicio a la comunidad, había que verlo dentro de un contexto en el que había mucha gente cansada de un país tan desigual. Eso hizo que generara la semilla de un estallido social sin precedentes en el país», agregó el senador.

«Yo creo que Piñera todavía no entiende lo que fue el estallido social y las causas del estallido, independiente de todos los actos violentos que a todos nos molestaron», aseguró.

Por otro lado, al abordar las reacciones del Presidente Gabriel Boric, quien evitó polemizar por los dichos de su predecesor, el senador Flores dijo que «él como diputado fue muy duro, muy critico contra casi todo. Él era partidario de un Chile refundado, por esa razón se la «mal jugó», por el primer proceso constituyente. El Presidente Boric de a poco ha venido aprendiendo que el es presidente para todos los chilenos y no está en condiciones de refundar nuestro país».

«Es al revés, debe concentrarse, ya no en esa tremenda gama de promesas electorales de su programa de gobierno, sino en uno o dos asuntos que son principales para la ciudadanía, porque o sino va a pasar sin pena ni gloria. Si no se concentra en cuestiones de seguridad, en cuestiones de Salud y la reforma previsional, que hay que buscarle una salida, no puede seguir empantanada en el Congreso«, remarcó.

El legislador de la DC también se refirió al apoyo manifestado por el Presidente Boric al actual proceso constitucional, señalando que «el mínimo de sentido común en política le indica que esta vez no se meta, porque ahora vamos al revés».

«El proceso anterior fue una aplanadora de izquierda y ahora es una aplanadora de derecha, que tampoco creo que va a llegar a ningún buen puerto», sentenció.

Revisa los dichos del Senador Iván Flores sobre el expresidente Piñera en La Mañana de Agricultura