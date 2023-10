Comparte

Luego que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldara la gestión de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, señalando que “no hay nadie mejor preparado que ella” para liderar la discusión del Presupuesto 2024, que comienza a tramitarse desde el próximo martes. Sobre estas palabras, el diputado RN Miguel Mellado sostuvo que el secretario de Estado busca “blindarse a él mismo ante el Frente Amplio».

“Lo que está haciendo el ministro Marcel no es blindar a Javiera Martínez, sino que es blindarse a sí mismo, porque sabemos quién es Javiera Martínez, fue asesora de Giorgio Jackson en el parlamento el principal amigo del Presidente Boric, por lo que lo que hace Marcel es blindarse él mismo ante el Frente Amplio, para que le aprueben sus proyectos y no lo critiquen públicamente”, señaló.

A juicio del diputado, el que la directora de Presupuestos “haya sabido o no sobre lo que sucedió con Democracia Viva, no le quita que el presupuesto que nos presentaron este mal hecho y lo vamos a evaluar en su mérito”, en ese sentido, detalla que “un crecimiento del gasto de 3,5% con un crecimiento del PIB, con 2,5 no está de acuerdo con lo que los economistas, asesores y el Consejo Fiscal Autónomo dicen”.

“Ya nos veremos las caras en la discusión del presupuesto a partir del martes, mientras tanto ministro Marcel siga blindándose e los ataques del Frente Amplio”, concluyó Mellado.