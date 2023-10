Comparte

El diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, dijo este martes que no es el momento de discutir una carrera presidencial, luego de diversos comentarios respecto a una supuesta candidatura para llegar a La Moneda de la ministra Secretearía General de Gobierno, Camila Vallejo.

«Hoy no es el día prudente para estar discutiendo respecto a candidaturas presidenciales«, sostuvo el parlamentario socialista.

Y agregó que «hoy es el día en que tenemos que avanzar en proyectos que a la ciudadanía le interesan, hoy es el día en que tenemos que afirmar el trabajo que el Gobierno está desarrollando por el bienestar de los chilenos y chilenas».

«Estar entrando en este tipo de discusiones, que son absolutamente artificiosas, creo que no corresponde«, agregó.

Asimismo, fue crítico de la labor que realiza la ministra Vallejo, aunque afirmó que queda tiempo para desarrollar el trabajo en lo que queda de Gobierno.

«Creo que, efectivamente, en temas delicados y complejos el Gobierno ha perdido a la Vocera, no la he visto trabajando respecto a esos temas, y más bien pareciera que cuando hay temas complejos en el Gobierno, quien asume la vocería es el ministro de Justicia, y eso no me parece», criticó.

«En eso, creo que la ministra Vocera ha estado al debe, y esperaría, porque la conozco y sé la tremenda profesional que es, va a desarrollar correctamente lo que resta del periodo», sostuvo.

Por último, añadió que «este tipo de ambiente de elecciones futuras creo que no le hace bien al Gobierno, no le hace bien al Presidente, no le hace bien a Chile. Esperemos que en su oportunidad, este debate se dé cuando corresponda. Cuando llevamos un año y medio de Gobierno, creo que no procede».