El Ejército de Israel denunció este martes lanzamientos de misiles desde Siria hacia territorio israelí, varios de los cuales cruzaron la frontera e impactaron en zonas abiertas, sin que por el momento haya víctimas.

«Las fuerzas de Defensa de Israel responden con fuego de artillería y fuego de mortero al origen del fuego en territorio sirio«, indicó el Ejército en un breve mensaje publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Este mismo martes, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de una «supuesta intrusión en el espacio aéreo de los Altos del Golán y Alta Galilea», por lo que desplegaron aviones para supervisar la zona, si bien más tarde descartaron dicha incursión aérea.

«La sospecha sobre una intrusión en el espacio aéreo en los Altos del Golán y Galilea ha sido descartada. No hay temor sobre un incidente de seguridad», dijo el Ejército israelí en un mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

