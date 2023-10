Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, valoró las declaraciones de su par de Providencia, Evelyn Matthei de manifestarse «A Favor» del nuevo texto constituyente.

Esto luego de que la edil de la UDI señaló poner «en la balanza los aspectos positivos con los aspectos que no me gustan tanto, pero siento, finalmente es razonable votar ‘A favor’».

Pese a que dijo sentir frustración «por el hecho de que este proyecto, efectivamente, no haya recibido un respaldo más amplio», señaló que «en este momento ya hay un texto y, por lo tanto, yo me he dedicado ha estudiarlo, a ver qué es lo que voy a ser yo en materia de eso».

En ese sentido, anunció que «yo voy a votar ‘A favor’, porque el texto en general, es un bastante buen texto».

Los descargos de Rodolfo Carter

Bajo esa línea, el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, valoró la “buena noticia”, esto luego de que el líder municipal fuera uno de los primeros en manifestarse ‘A Favor’.

“Buena noticia que Evelyn Matthei se haya definido y se sume #AFavor”, comenzó escribiendo en su red social, ‘X’.

“Los problemas del Chile real y la necesidad de cerrar el proceso constitucional exige de todos unidad y generosidad”, agregó.

“Tenemos poco tiempo, y demasiado por hacer, para repetir un triunfo tan decisivo como el 4-S”, concluyó.