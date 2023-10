Comparte

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió esta tarde a la decisión del Amarillos por Chile de ir por la opción «A Favor» en el plebiscito constitucional del próximo domingo 17 de diciembre.

“El día de hoy Amarillos ha manifestado su opción a favor del texto constitucional. A mi me parece de la mayor importancia, que un partido nuevo, un partido como Amarillos haya tomado esta decisión», destacó el parlamentario.

A juicio del senador, la postura adoptada por la colectividad «refleja básicamente dos cosas: que este no es un texto partisano, este no es un texto que represente a un grupo especifico, si no que es un texto constitucional que representa a amplios sectores del país».

«En segundo lugar, que es un texto que le hace bien a Chile y que le da una mirada de futuro y eso es lo que amarillos ha valorado”, cerró el líder de RN.