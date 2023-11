Comparte

La consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, discrepó este jueves con las críticas que realizó el Presidente Gabriel Boric a la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre.

El pasado martes, en medio de su gira por la región del Biobío y un día después de finalizar los trabajos en este segundo proceso constitucional, el Mandatario sostuvo que «acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso».

«Finalmente, se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial», aseguró el jefe de Estado en aquella oportunidad.

«Que a él no le acomode lo que resultó se entiende«

Al respecto, Hutt dijo que «discrepo completamente de esa afirmación del Presidente», ya que «no es cierto que no haya ni cerca consenso».

«Más de la mitad de los artículos tienen apoyo transversal, por ejemplo, toda la institucionalidad del país (…) todo fue votación transversal», afirmó en diálogo con «La Mañana de Agricultura».

Asimismo, indicó que «hay una cantidad muy grande de normas que tienen votación transversal, que a él no le acomode lo que resultó se entiende, porque pertenece a una coalición que no está conforme con las libertades que están ahí puestas en este texto».

«Creo que no hay punto de comparación con el proceso del año pasado. Además, hay una representación ciudadana. Me impresiona que se desvalorice la democracia, aquí no es casualidad que un partido tuviera 22 consejeros, es lo que más de 12 millones de personas quisieron, es la voluntad popular», manifestó la timonel de Evópoli.

