Ante la presión en el Congreso, de incluso no aprobar el Presupuesto 2024 si se le recortaban los recursos a Bomberos, finalmente el Ministerio de Hacienda cedió ante las peticiones y anunció el ingreso de una indicación a la Ley de Presupuesto para reponer los $3.120 millones que se le habían quitado a la institución. De esta manera se mantienen los mismos gastos de operación del año 2023, decisión que fue valorada por diputados de oposición, pero lamentaron que haya sido “bajo presiones”, ya que la intención del Gobierno era rebajar los recursos para el año 2024.

“Bien por Bomberos, mal por el gobierno que cede por nuestra presión y no porque realmente les nazca apoyar a esta noble institución. Este gobierno no quiere a Bomberos, partiendo por el presidente Boric que siempre les ha negado apoyo”, comentó a través de su cuenta X la parlamentaria por la región de Valparaíso, Camila Flores.

A lo anterior, el diputado Beltrán quien había solicitado no aplicar esta rebaja a los recursos de Bomberos, sostuvo que “valoro el acuerdo para que se aumente el presupuesto del año 2024 y que se haya llegada a un acuerdo, pero lamentó que hayamos tenido que presionar junto a la Diputada Camila Flores y otros parlamentarios para conseguirlo. La institución más respetada y valorada por los chilenos, merece ser tratada con dignidad, sobre todo si cada peso que ingresa a Bomberos se utiliza para labores tan nobles como combatir incendios, ayudar a personas que sufren accidentes o lo más importante, salvar la vida de nuestro compatriotas.

“Los voluntarios, no merecen este trato, ni menos estar generando presiones para recibir lo que es justo, Bomberos da la vida por todos los Chilenos, sin mirar color político, ni social. Al parecer este Gobierno sigue siendo reactivo, espera que se empiece a presionar de los diferentes actores políticos para poder reaccionar, Presidente Boric a Bomberos no se les puede quitar recursos y de verdad espero que esta situación no se vuelva a repetir”, culminó Flores.