La diputada Karen Medina (PDG), hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric a que el gobierno “tome decisiones drásticas para esta delincuencia drástica”, luego que este viernes 10 de noviembre, el mall Mirador Biobío de Concepción debiera ser evacuado, por amenazas y detonaciones.

Tras lo hechos ocurridos en los centros comerciales penquistas, la parlamentaria de la zona señaló que “vemos cómo es la delincuencia, el terrorismo, la inseguridad en la región del Biobío a través de distintos delitos, a través del crimen organizado que se está acrecentando con fuerza en la provincia del Biobío y, hoy día con amenazas de explosivos en la provincia de Concepción”.

“Lamentablemente la seguridad se nos escapó hace mucho tiempo de las manos y este Gobierno no quiere entender que, si no toma decisiones, no aplica mano dura y no tomamos medidas extremas para esta delincuencia, vamos a terminar perjudicando a gente inocente, que va a ser víctimas de estas personas que, a través de la delincuencia y estos actos, le faltan los derechos humanos a mucha gente”, añadió.

Ante la situación, instó al ejecutivo a incrementar las medidas. “Es hora que el presidente tome decisiones drásticas para esta delincuencia drástica y le dé la seguridad que el país necesita y que el país espera de este gobierno”, emplazó la diputada.

De acuerdo a las estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito, este año 2023 los delitos de mayor connotación social en la región del Biobío han disminuido un 46,8% respecto al 2022.