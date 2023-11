Comparte

La diputada Catalina Pérez comentó que informó al Gobierno sobre el presunto financiamiento irregular de la Fundación Democracia Viva una semana antes que se hiciera público el caso.

El 16 de junio de este año se destapó el caso convenios, luego que el medio Timeline de la región de Antofagasta, expusiera que la Fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade -en ese entonces era pareja de la diputada Pérez- estaría recibiendo presunto financiamiento irregular por parte de la Seremi de Vivienda.

Sin embargo, la parlamentaría le habría informado los hechos al ejecutivo algunos días antes que estallara la olla a presión, según comentó en entrevista con La Tercera.

“A principios de junio, me llega una denuncia de irregularidades por parte de los funcionarios del Serviu”, señaló al matutino, agregando que se trataba de “una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremía de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva”.

“Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios y en esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte del seremi, que había un trato privilegiado, que había un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa, lo que me levanta las alertas respecto de una situación que yo hasta ese entonces pensaba que estaba todo bien”, indicó.

Más tarde, “traslado la pregunta a mi entonces pareja, pero también traslado la información a mi partido, toda la información que tenía a disposición en ese momento se la paso a la directiva nacional y hablo con autoridades de gobierno para informar lo que a mí me había llegado, pero también para preguntar qué es lo que estaba pasando y, en vista de los antecedentes, decido ir a la Contraloría, teniendo la convicción de que yo no tenía nada que ver, que no había ejercido ninguna influencia, nada. Y ahí es donde empieza todo esto”.

“Cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente. Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí”, añadió.