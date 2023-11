Comparte

A las 15:00 horas de este lunes, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Caso Convenios, presidida por José Miguel Castro (RN), votará cinco informes donde se establecen responsabilidades políticas.

Bajo esa línea, y en conversación con «La Mañana de Agricultura», Castro explicó que «vamos a tener que hacer un trabajo arduo, y yo espero que hoy día se solucione, o sea tiene que solucionarse, independiente que a uno le guste o no el informe, tiene que salir despachado hoy».

Consultado por los puntos más controversiales, el diputado enumeró: «Yo creo que el principal nudo es el Ministro Montes, quien está siendo flanqueado por el oficialismo y eso complica».

«En lo personal, yo creo que sí existe una responsabilidad política del ministro, porque si esto se hubiera dado solamente en una región, yo entendería que le pasó bajo la nariz, no se dio cuenta o simplemente no le comunicaron, pero todo el tiempo que pasó, toda la gente que sabía y que además haya pasado en 15 regiones distintas, no el mismo caso, pero sí casos que en el fondo hablan de probidad, yo creo que sí existe una responsabilidad por delegación de firmas«, añadió.

Además, aseguró que «no sé si van a estar los votos para poder decir ‘sí, efectivamente el ministerio no actuó bien y el ministro Montes podría haber tomado ciertas consideraciones'».

Sobre el informe

El parlamentario detalló que el documento cuenta con dos partes; conclusiones y propuestas.

«Las propuestas quizás no son muy mediáticas, pero son lo que más nos debería importar como ciudadanos, porque son las cosas que, en el fondo, van a hacer que estos casos no se vuelvan a repetir», dijo.

«(…) Muy pocas platas se van a poder recuperar», concluyó.