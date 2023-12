Comparte

El diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, ofició al superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas Chaparro.

Esto para obtener explicaciones detalladas sobre los cortes no programados de agua que afectan gravemente a la comuna de Antofagasta.

Ya que actualmente tiene a cerca de 66 mil hogares sin suministro de agua potable.

El corte de suministro hídrico en Antofagasta comenzó el 4 de diciembre y, según las autoridades de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), podría prolongarse hasta una semana más.

Las solicitudes del diputado Víctor Pino

Ante esta situación, el legislador Pino, pidió a la autoridad sanitaria que informe sobre las causas del corte, el tiempo estimado de reposición, las medidas compensatorias implementadas y el plan de emergencia para abastecer de agua a los afectados.

“La situación que afecta a miles de familias en Antofagasta es preocupante”, comenzó el parlamentario.

“Los niños no han podido ir al colegio, las familias no han podido hacer su vida normal y, lo peor, es que no hay seguridad de que el suministro se pueda reponer el viernes”.

“Acá es necesario que se informe detalladamente qué sucedió y cómo se compensará a los miles de afectados que quedaron, que de un segundo a otro quedaron sin agua”, expresó el parlamentario.

Incluso la gravedad de la situación llevó a la Seremi de Salud de Antofagasta a declarar la comuna como “zona de riesgo sanitario”.

En este escenario, Pino expresó su preocupación por la falta de información oportuna y precisa sobre la situación, instando a una respuesta pronta por parte del superintendente de Servicios Sanitarios para darle tranquilidad a los afectados.

Por su parte, el director del Sernac, Andrés Herrera, anunció que presentarán una demanda colectiva en contra de la empresa sanitaria Aguas Antofagasta.

Esto, con el objetivo que compense e indemnice a todas las y los consumidores afectados por el corte de agua no programado que ha afectado a miles de familias.