Comparte

Celestino Córdova salió en libertad condicional del Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Vilcún, Región de La Araucanía, donde cumplía una pena de 18 años de cárcel por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en enero de 2013.

Ante esta situación, el diputado del distrito 23, Stephan Schubert, explicó que “el gobierno tiene un plazo legal para apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones y dentro de ese plazo legal se habría presentado el recurso de apelación ante la Corte Suprema”.

“El tema es si, por prudencia, debía haber presentado el recurso antes para impedir que se ejecutara la sentencia que ordenaba la libertad y que se habría suspendido en caso de haberse presentado el recurso de apelación con la orden de no innovar”, cuestionó el parlamentario.

“Desconozco la fecha exacta en la que se presentó, porque ayer el ministro del Interior Subrogante señaló que se había presentado, me imagino que ayer, el recurso de apelación con la orden de no innovar, pero efectivamente la prudencia decía que, una vez que se dictó la sentencia por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, debió haberse presentado de inmediato el recurso de apelación con la orden de no innovar”, sostuvo Schubert.

El planteamiento del diputado Schubert ante la liberación Celestino Córdova

Consultado por su opinión respecto a este hecho, el legislador de la Araucanía manifestó no estar de acuerdo con la liberación de Celestino Córdova.

“El informe de la Comisión que determina las libertades condicionales fue claro en cuanto a señalar que no se cumplían las condiciones.”

Además, calificó la decisión de la Corte como “un hecho gravísimo”, y agregó que “hay una persona que no se ha arrepentido de sus actos, que seguiría formando parte del grupo terrorista, grupo que sigue cometiendo actos terroristas”.

“Aquí no hay un arrepentimiento, no hay una forma de volver a la civilidad, sino que es simplemente un informe de gendarmería que dice que él ha tenido un buen comportamiento al interior del recinto, que tampoco es una cárcel donde se encuentra”.

Asimismo, el congresista sostuvo que el Machi “hizo uso de un hecho de fuerza como fue una huelga de hambre y entonces obtuvo beneficios que lo tienen en una condición privilegiada allá.”

“Es una falta de respeto para las víctimas, para las víctimas de la familia Luchsinger Mackay, pero también para las otras víctimas de la región de Araucanía”, criticó el legislador.

Finalmente, Schubert manifestó su indignación por el fallo.

“Claramente, la Corte de Apelación de Temuco, y más bien los ministros que votaron a favor del recurso de amparo, están al debe y le deben una explicación a la ciudadanía, porque aquí estamos todos trabajando por la seguridad de la Araucanía: el gobierno, la oposición, las policías, el Ministerio Público, y la verdad es que a mí me sorprende un fallo como este”, concluyó.