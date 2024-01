Comparte

El diputado Evópoli, Jorge Guzmán, cuestionó la participación de la ministra Carolina Tohá en la reunión que sostuvieron ministros de Estado en la casa de Pablo Zalaquett, asegurando que si dicho encuentro hubiera sido en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ahora todos estarían siendo acusados constitucionalmente.

“Es poco presentable por parte de la ministra defender la participación de ella en una reunión privada con personas que tienen intereses particulares respecto a la tramitación de una determinada ley”.

“Creo que no corresponde, creo que no es prudente, pienso que no se ajusta a legalidad, pero por sobre todo supongo que no se ajusta al discurso que vemos”.

“La ministra se mostró poco coherente en este sentido”, comentó el legislador.

Esto, porque este martes la ministra de Interior confirmó que también asistió a la reunión en la casa de Zalaquett (UDI), encuentro que no quedó registrado en la plataforma de Ley del Lobby.

Al respecto, el subjefe de la bancada de Evópoli, cuestionó “¿qué hubiese pasado si los ministros participantes en estas discusiones hubiesen sido los ministros del Presidente Piñera? Lo más seguro es que hubiésemos tenido a los parlamentarios de ese momento acusándolos constitucionalmente por intereses al momento de legislar”.

“Creo que aquí es bastante poco responsable la declaración de la ministra, debiese reconocer el error político, asumir sus consecuencias y evitar desde ya participar en este tipo de reuniones con personas que tienen intereses particulares”, añadió.

Las reuniones de las autoridades con Zalaquett

Hasta ahora se confirmó que seis ministros participaron en estos encuentros: además de Tohá, también asistió Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Esteban Valenzuela (Agricultura), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores) y Jeannette Jara (Trabajo y Previsión Social).

Frente a esto, el congresista insistió en que es “bien poco presentable el que existan reuniones privadas en que participen ministros de Estado con personas que tienen interés en la tramitación de una determinada ley”.

“Eso también se hace imponible a los parlamentarios que tampoco debiesen participar en ese tipo de reuniones, siempre y cuando en ellas se busque tomar decisiones respecto a una medida legislativa”, comentó.

La autoridad además recalcó que “los ministros de Estado son quienes impulsan políticas públicas, tienen que liderarlas, tienen que implementarlas y tienen agenda legislativa. Creo que la carga respecto a su deber de probidad y a tener este tipo de reuniones es mucho mayor”.

“La verdad que no es justificable, no es defendible y creo que no debiesen existir instancias en las cuales se busque influir en la toma de decisiones de ciertos personeros políticos, como son una comida privada en la que el resto de los chilenos no tenemos conocimientos quiénes participaron o qué tipo de conversaciones se sostuvieron”, cerró.