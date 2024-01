Comparte

Tras el llamado telefónico que hizo el Presidente Boric a seis de sus ministros por reunirse con el expolítico y lobbista Pablo Zalaquett, al menos dos de ellos confirmaron que registrarán la cita en la plataforma del lobby.

Uno de ellos fue el ministro de Economía, Nicolás Grau. En su cuenta de X, expuso: "Dada la solicitud del presidente a los ministros que sostuvimos una reunión en la casa de Pablo Zalaquett, de evaluar registrar dicho encuentro en Infolobby, he decidido hacerlo y a futuro registrar todas mis reuniones sin importar el objeto del encuentro y lo que se converse".

Lo mismo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Desde Cancillería informaron que el secretario de Estado conversó con el Mandatario y en aras de la trasparencia y no seguir profundizando la polémica, decidió registrar en la plataforma de lobby el encuentro en el que participó.

"Si bien no es algo que exija la Ley, por la naturaleza misma de la cita, nunca ha tenido ningún inconveniente con que se sepa que participó de este encuentro", detallaron desde el ministerio.

Quien decidió no registrar la cita fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. Este viernes dijo que "nosotros seguimos sosteniendo no hubo los requisitos o elementos de lobby, por eso no la vamos a inscribir, pero creo que ha sido necesario hacer este ejercicio, porque ha habido mucho interés en este tema. Ha generado polémica, y creo que es una buena cosa revisar".