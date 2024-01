Comparte

Pablo Longueira, exministro de Economía, dijo en "La Mañana de Agricultura" estar orgulloso de haber participado de los últimos "30 años", "los mejores 30 años de la política chilena".

"El mayor problema en Chile es la crisis política. No es razonable que un país tenga 23 partidos políticos en el Parlamento. Es un callamperío, no hay líderes, no hay partidos serios. Creo que la reforma más importante para empezar a solucionar los otros problemas es solucionar esta situación. Si no se hace, es imposible que el país vuelva a crecer y vuelva a tener buenas políticas públicas", sostuvo el expolítico.

Consultado por una solución para este tema, respondió que "no hay piso para volver al sistema binominal, creo que ese sistema fue muy importante para ese clima, porque de alguna forma fortalecía las coaliciones. Fortalecía los partidos políticos, y si no, miren lo que ocurrió. Se eliminó el binominal y tenemos que ese callamperío de partidos políticos en que nadie se puede sentar a la mesa porque nadie sabe cuántos diputados van a votar, según lo que diga el presidente del partido".

De acuerdo al exparlamentario, la degradación de la política comenzó con los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, "y obviamente incluyo a este. Pero a este lo incluyo desde una perspectiva distinta, porque este lo entiendo diferente. Yo creo que los segundos gobiernos (los primeros fueron muy buenos) no se entendió el cambio social que había en Chile. La legitimidad de estos acuerdos, tienen que tener legitimidad social".

Con respecto al actual Gobierno, comentó que "llegó una generación que iba a solucionar lo que no era capaz de solucionar la Concertación, a mí me da risa. El gobierno de Boric es un gobierno que no esperaba ganar. Él mismo dijo que no tenía la experiencia para gobernar y está más que claro que no la tiene, no saben gobernar. Por lo tanto, están en un periodo de aprendizaje y eso para el país tiene un costo enorme".