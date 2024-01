Comparte

Pablo Longueira, exministro de Economía en el gobierno de Sebastián Piñera, anunció este viernes que no asistirá a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, luego que algunos parlamentarios buscan revertir su participación en la instancia.

Para el próximo 25 de enero está agendada la exposición del exsenador de la UDI sobre la nueva ley de pesca que reemplazaría a la anterior normativa que fue promulgada bajo el primer mandato de Piñera.

La diputada Daniella Cicardino (PS), presidenta de la instancia, dijo el pasado miércoles que "es una desfachatez que el señor Longueira venga a esta Comisión a ensuciar la tramitación de este proyecto de ley".

"Como no quieren que vaya, y quedó claro en la discusión que tuvieron, voy a ir al Senado (...), si no me quieren escuchar para qué voy a ir", sostuvo Longueira en conversación con "La Mañana de Agricultura".

Bajo esa línea, dijo que está preparando un correo para informar de su decisión a la instancia. "Quería ir voluntariamente, pero como no quiere la mayoría, para qué voy a ir si no me quieren escuchar", comentó.

"Voy a mandar un correo diciendo pedir ser invitado en el Senado, porque no tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicaciones a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión diciendo puras barbaridades", agregó.

El otrora senador gremialista explicó que solicitó "voluntariamente" asistir a la Comisión de Pesca por medio de un correo que envió al secretario de la instancia.

"La Ley de Pesca es la más transparente que se ha discutido en Chile"

Respecto a la normativa que lleva cerca de 12 años de vigencia y que lleva estampada su forma, afirmó que es la que se ha tramitado "con mayor transparencia en Chile".

"La Ley de Pesca es la que se ha tramitado con mayor transparencia en Chile, todo se televisó", señaló.

Además, recordó que durante su tramitación en el Congreso obtuvo acuerdos muy amplios para aprobarla, a pesar de que el gobierno de Piñera tenía minoría en ambas Cámaras. "Se obtuvieron y se hizo la mejor Ley de Pesca que ha tenido el país, es la que más ha durado", aseveró.

"Siempre dije que voy a ir a exponer sobre esta ley cuando la modifiquen o la elimine. Llevo 12 años esperando, ha sido la ley que más ha durado y le ha dado más estabilidad al sector pesquero en Chile", expresó en radio Agricultura.

De hecho, mencionó que "no hay ni un pescador artesanal de Chile que no tenga más recursos que los que tenía antes de la ley".

"Ha sido una ley que ha sido muy buena para el sector, que tuvo grandes consensos políticos, se transmitió todo en televisión", remarcó.

