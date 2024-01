Comparte

El diputado de la bancada republicana, Stephan Schubert, propuso “fronteras tecnologizadas”, para combatir el ingreso ilegal a nuestro país.

Esto luego de que el tema de la utilización de zanjas como herramienta para controlar la migración y mejorar la seguridad está de vuelta.

Recordemos que, en primera instancia, fue la Seremi de Obras Públicas de Tarapacá quien dio cuenta de la ejecución de “trabajos de excavación y confección de pretiles en complejo fronterizo en Colchane”.

Además, días previos, el delegado presidencial regional (s) de Antofagasta, Miguel Ballesteros, anunció el cierre de pasos no habilitados, específicamente en el sector de Tocorpuri, en el marco del plan regional contra el crimen organizado, señalando que las labores consistían en “la excavación de fosos y/o pretiles con movimientos de tierra”.

El dilema de las zanjas y el uso de la tecnología en las fronteras

En ese contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, mencionó que “estas son franjas o zanjas que están hace un rato y que hoy día se están reforzando a propósito de que en la región y en esta zona, el delito de robo de autos, que pasan del extranjero a Chile, es muy alto”.

Frente a esta situación, el diputado miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, señaló que si bien las zanjas son una buena medida para controlar las fronteras, lo que se necesita “es transformarlas en unas fronteras tecnologizadas, es decir, aquellas que cuentan con tecnología de punta, dado que son un problema prioritario para nuestro país”.

Consultado por su propuesta, el parlamentario apuntó a la necesidad de “contar con drones, aviones no tripulados, cámaras con sensores infrarrojos, con sensores de movimiento, es decir, aplicar la tecnología que nos permita resguardar las fronteras de manera efectiva, incluso también actuar en lugares donde el personal no está siempre disponible o no está siempre presente”.

“La tecnología es una excelente herramienta que debemos considerar en el presupuesto de la nación para fortalecer nuestras fronteras. Es clave tomar medidas adaptadas a estos tiempos que faciliten el control migratorio”, puntualizó Schubert.