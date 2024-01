Comparte

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirió este sábado al oficio enviado desde el INDH al Presidente Gabriel Boric respecto de las pensiones de gracia entregadas a los afectados por el estallido social.

En el documento se comunicó al Mandatario "la imposibilidad que asiste al INDH para efectuar la acreditación del padecimiento de 'menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo' en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia".

En ese sentido, el diputado de RN declaró que “en el oficio, enviado por el INDH en septiembre del 2022, donde le señala al Presidente de la República que no tenía las competencias para seguir acreditando pensiones de gracia, no fue contestado por el Presidente. Y no solamente eso, sino que después de eso entregó 76 pensiones de gracia adicionales".

"Esto revela que la incompetencia, la desidia y la complicidad con la entrega de estas pensiones de gracia es escandalosa y esto exige que el Presidente tome las decisiones correspondientes respecto a las responsabilidades políticas", sostuvo.

"No puede ser que esto quede en la más absoluta impunidad cuando estamos hablando de recursos públicos de todos los chilenos que lamentablemente terminaron en manos de delincuentes”, sentenció.