La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la polémica en torno a las pensiones de gracia, criticando a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por según ella "echarle la culpa" a la administración del expresidente Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la ministra llamó a la oposición "dejar de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente. Su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves".

En ese contexto, Matthei criticó a la autoridad, resaltando que "ya llevan dos años en el Gobierno, maduren, gobiernen, y háganse cargo de sus propias acciones".

"Las críticas hoy día no son por si es que existían normas o no, sino porque le dieron pensiones de gracia altísimas a narcotraficantes, a personas que habían herido a otra gente con violencia intrafamiliar, a personas que efectivamente deberían estar en la cárcel, y no con pensiones de gracia otorgadas por este Gobierno", señaló.