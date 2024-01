Comparte

Durante esta jornada, la diputada Camila Flores presentó una denuncia ante el Ministerio Público y a Fiscalía para que se investigue el caso del parlamentario Nelson Venegas.

Cabe señalar que el congresista miembro del Partido Socialista, resultó positivo al test de drogas que se realizó en el Congreso Nacional.

Al respecto, Venegas señaló que no es consumidor de estupefacientes, sino que sería porque está utilizando un medicamento para bajar de peso.

“El resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso, con un medicamento 'Sentis', prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“'Sentis' forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que ignoraba”, aseguró Nelson Venegas.

Los cuestionamientos de la parlamentaria Camila Flores

“Esto es producto de una indicación que presentamos en la discusión de la Ley de Presupuesto, donde todos los diputados tenemos que someternos a este test”, comenzó recordando Flores respecto a la idea de realizarse este análisis.

“Quiero comunicarles que yo he denunciado ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía Nacional, para que pueda investigar esta situación, para que en definitiva se pueda acreditar que en este caso no se esté cometiendo algún tipo de delito o alguna ilegalidad y, por lo tanto, le he enviado una nota al Fiscal Nacional para que pueda investigar de oficio esta situación”, anunció la parlamentaria.



“Yo creo que por cierto el diputado Venegas, probablemente como no tiene nada que esconder, va a ponerse a disposición de la investigación del Ministerio Público y así en definitiva quede acreditado que no se está cometiendo un delito”.

“¿Cuál podría ser este delito? No que se consuma droga, porque eso no está considerado como un delito, pero sí el tráfico del mismo, porque cuando una persona consume algún tipo de droga necesita proveerse de estos insumos y eso sí está venado como tráfico de drogas”, argumentó.

“Entonces yo le he solicitado, ya está en conocimiento del Ministerio Público y del Fiscal Nacional, la solicitud que le he hecho de manera formal y oficial, por escrito, para que se investigue en este caso y esperamos, por cierto, que salga rápidamente esta investigación a la luz pública y que el diputado contribuya con la investigación del Ministerio Público, porque el que nada hace, nada teme”, cerró la parlamentaria ante este suceso.