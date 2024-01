Comparte

El diputado Nelson Venegas (PS) dio positivo en el test de drogas, por lo que anunció su renuncia a la comisión de Ética de la Cámara.

Sin embargo, el parlamentario aseguró que no es consumidor de estupefacientes, sino que sería porque está utilizando un medicamento para bajar de peso.

"Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, lo cual anteriormente no he tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la Corporación", explicó el legislador.

"El resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso, con un medicamento 'Sentis', prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia. 'Sentis' forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que ignoraba", aseguró Nelson Venegas.

"Hago presente que he renunciado a la comisión de Ética de la Cámara, porque es esa instancia la que debe conocer el caso y quiero dar garantía de total trasparencia en esta resolución", anunció.

"No consumo drogas y reitero que voluntariamente me sometí al test, con total confianza. Espero que se esclarezca ese malentendido a la brevedad", dijo el diputado.