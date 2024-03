Comparte

Este 11 de marzo del 2024 se cumplen dos años del mandato del Presidente Gabriel Boric. Para analizar este periodo, el jefe de Estado fue entrevistado por El País, en la que aseguró que Chile está mejor que en marzo del 2022.

“Sin lugar a dudas”, respondió ante la pregunta si el país “está ahora mejor”. “Recibimos un país con más de 8% de inflación y ahora ronda el 4,5%. Recibimos un país cuyas perspectivas económicas eran negativas y hemos vuelto a comenzar a crecer. Recibimos un país con graves conflictos de orden público, con una violencia creciente en La Araucanía. Recibimos un país fracturado socialmente. Recibimos un país con una inmigración absolutamente descontrolada… Sin caer en la autocomplacencia, pero quienes dicen que no se ha hecho nada y que Chile va camino al despeñadero están completamente equivocados. El país está mejor que como lo recibimos“, afirmó.

Entonces, ¿por qué el Gobierno tiene niveles de desaprobación superiores al 60%? Le consultaron. “Nuestros índices de aprobación son mejores que los que tenían los últimos dos gobiernos. Por lo tanto, hacer una evaluación solamente con eso me parece antojadizo y supone una falta de perspectiva de la crisis general de la política, de la crisis de representatividad, que es un fenómeno global. Esto no quita que, como Gobierno, y yo en particular, podríamos hacerlo mejor”, dijo.

“Por supuesto que me gustaría que el Gobierno tuviera índices de aprobación superiores; es más, eso ocurrirá en la medida en que sigamos avanzando, en que la economía vuelva a crecer, tengamos mayores éxitos en materia de seguridad y se demuestren los beneficios sociales de un Gobierno progresista. Eso va a mejorar. Pero los números que tenemos, que fluctúan entre el 35% y el 28% de aprobación, son mejores que los que tenían los últimos dos gobiernos; Piñera llegó a estar en un 7%. Hay que ver esos datos con perspectiva. Yo no me angustio ni me pongo ansioso con las encuestas. Me gustan más las series largas que la lógica de subir un punto o dos o tres en el sondeo del fin de semana”, agregó.

Periodo más doloroso

Al Mandatario también le preguntaron por el episodio más doloroso durante sus dos años de gestión.

“Lo más difícil y que significó un cambio de prioridades y de agenda fue la derrota del 4 de septiembre. Fue un llamado al orden y a reencontrarse con el sentido común del pueblo. Por eso digo que es importante tener cintura y ser flexible. La política no es para fanáticos”, sostuvo.

Asimismo, Boric dijo que, frente a críticas que dicen que su proyecto político fracaso, “los principios de nuestro Gobierno se mantienen totalmente firmes. Evidentemente, la profundidad de los cambios que imaginamos en un momento fue a contrapelo de lo que quería la mayoría de la población. Eso es innegable. Y eso implica ajustarse, pero sin por ello desviarnos de nuestros principios. Cambiaron prioridades y velocidades, pero no la dirección de nuestros principios”.

“¿Cuál es la máxima prioridad para los próximos dos años?”, fue otra de las interrogantes. “En políticas públicas concretas, la prioridad es mejorar las pensiones, la seguridad y retomar el crecimiento económico. Como proyecto político, es demostrar que es posible un actuar conjunto de la izquierda y la centroizquierda. Demostrarle a la mayoría de la población que cuando gobierna el progresismo mejora su calidad de vida en torno a principios que son muy distintos a los que sostiene el presidente Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Viktor Orban en Hungría o, acá en Chile, José Antonio Kast y los sectores de la derecha influenciados por ese tipo de liderazgo”, contestó.