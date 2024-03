Comparte

Sebastián Sichel descartó ser candidato a alcalde para las elecciones de octubre. En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, el exministro de Desarrollo Social dijo que, actualmente, tiene compromisos académicos.

“Es un orgullo tremendo que piensen en uno para ser candidato, no lo digo como político común, sino que lo encuentro una responsabilidad tremenda”, partió diciendo.

Sin embargo, continuó señalando, que “me costaría mucho tomar una decisión de ser candidato, en la situación personal que tengo. Tengo un compromiso con la Universidad Gabriel Mistral y tengo un compromiso hasta octubre con terminar mi doctorado, que es mi responsabilidad académica principal y, por lo tanto, no está en mis planes hoy día. Quiero ser bien sincero, ha salido harta especulación”.

No obstante, Sichel enfatizó que “creo que hay muy buenos candidatos en Chile Vamos para muchos de estos municipios que han salido nombres”. En ese sentido, “estoy disponible a apoyar esos candidatos”.

Sebastián Sichel: Hay que derrotar a Irací Hassler

Por ejemplo, dijo, “lo de Santiago es un desafío mayúsculo. El mundo imaginario en que vive la alcaldesa Irací Hassler o el Gobierno, que dice que está mejor que hace dos años Santiago o Chile, yo creo que es casi como un mundo imaginario. Creo que es una irresponsabilidad no enfrentarla con todos los mejores candidatos que tengamos en Chile Vamos, porque los ciudadanos de Santiago lo están pasando mal”.

De acuerdo al expresidente del Banco Estado, ha escuchado nombres para ser candidatos locales como “Felipe Alessandri, Mario Desbordes me contaron el otro día, Rodrigo Delgado. Creo que hay buenos nombres y competitivos y creo que es el principal desafío para la gobernabilidad, no solo para la centroderecha. Creo que es un problema político del país recuperar el centro de Santiago y derrotar a Irací Hassler, no porque sea comunista, sino porque simplemente porque lo ha hecho rotundamente mal”.

“Hay otros municipios que la derecha se anda peleando a codazos entre ellos, que hay muy buenos candidatos y cualquiera de ellos puede ganar, pero creo que el caso de Santiago, de Recoleta, de comunas populares como Maipú, deberían estar en el ojo del rabillo, porque lo que necesita demostrar la centroderecha con el centro en Chile es darle a la gobernabilidad que la izquierda no le ha dado al país. Creo que lo municipal es el paso principal y esencial para que funciones”, reflexionó.

¿Se retira del mundo político?

“No me he despedido para nada de la política, me encanta mi vocación académica, pero cuando uno ve el país como está, créeme que duele el corazón, el alma y los pies”, respondió Sichel.

En esa línea, señaló que “me parece trágico que los chilenos se hayan equivocado o nos hayamos equivocado nosotros, yo como candidato, José Antonio Kast, en no ser mejores adversarios frente a Gabriel Boric. Eso significa, en la práctica, que voy a estar ayudando, disponible, a aportar todo lo que se pueda, no solo para derrotar a la izquierda en Chile, sino que para demostrar que Chile puede estar mejor de lo que está“.