Los diputados de oposición, Stephan Schubert y Karen Medina, exigieron medidas contundentes por parte del Mineduc para salvaguardar los derechos de los niños.

Esto, en medio de la controversia desatada por una charla sobre autocuidado que derivó en la denuncia de apoderados por una exposición explícita de los estudiantes a contenido sexual en el Colegio Adolfo Beyzaga Ovando de Arica, el Ministerio de Salud le pidió la renuncia al seremi de salud de esa región, Leonardo Valenzuela, debido a que no se cumplieron con los protocolos.

En esta línea, el parlamentario y miembro de la Comisión de Educación manifestó su preocupación por el contenido de la charla y las acciones que tomó el Gobierno: “Si bien es positivo que la Ministra de Salud haya pedido la renuncia al seremi de Salud de la región de Arica, nos parece que el Ministerio no tomó todos los resguardos para impedir que nuevamente ocurriera una vulneración a los derechos de los niños, tal como ya ocurrió en Talcahuano”, dijo Schubert.

El diputado también emplazó a la ministra de Salud, al ministro de Educación y al Presidente Gabriel Boric a que “se adopten todas las medidas para asegurar y garantizar que nunca más exponer a un niño en Chile al material como el que se registró en Arica”.

Además, instó a que “nunca más se va a vulnerar sus derechos y el derecho de los padres, ni inmiscuirse el Estado en una educación sexual que es propia de los padres. Hago un llamado a que se adopten las medidas para asegurar que esto nunca más va a volver a ocurrir”, recalcó el parlamentario republicano.

Los cuestionamientos de los diputados a las autoridades

Por su parte, la diputada del PDG Karen Medina cuestionó la idoneidad de la charla para niños de 5° básico y señaló la falta de supervisión sobre el material compartido con los estudiantes.

“Más allá de la solicitud de renuncia, que parece positivo, creo que hay más responsabilidades y preguntas que responder ¿Quién determinó que esa charla era buena para niños de 5° básico? ¿Quién supervisa el material que se comparte a los niños? ¿Efectivamente ese material se creó para niños 10 años?”, cuestionó.

Finalmente, Medina enfatizó en que “me parece grave lo que sucedió y me parece aún más grave que, si no es por la denuncia de unos apoderados, nadie más, ninguna autoridad haya reparado en que no es contenido que deban ver niños de 5° básico. Entonces, ¿quién respaldó todo esto?”.